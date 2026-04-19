Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поддерживает возможность предоставления гражданским гражданам права на владение огнестрельным оружием, включая короткоствол.

Клименко о легализации огнестрельного оружия

Как заявил Игорь Клименко, теракт в Киеве справедливо обратил внимание общества на ряд дискуссионных вопросов.

По мнению главы МВД, люди должны получить право на вооруженную самооборону.

Он считает, что особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские люди получили оружие для национального сопротивления против российских оккупантов.

Министр заявил, что в ближайшее время состоятся экспертные обсуждения с участием народных депутатов, общественности, журналистов и ветеранского сообщества по подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии.

– Наша задача – сделать выводы и усилить систему там, где это нужно. Именно над этим сейчас и работаем, – утверждает Клименко.

Клименко о проверках владельцев оружия

По словам главы МВД, в Украине не будут проводить никаких массовых проверок владельцев оружия.

Он отметил, психическое состояние мужчины, начавшего теракт в Киеве 18 апреля, очевидно было нестабильным.

– Как он получил необходимые медицинские справки для продления разрешения на оружие – нужно непременно исследовать. Это сделают в рамках расследования, – сказал Клименко.

Клименко о действиях полицейских на месте теракта

По мнению министра, поведение правоохранителей, которые оставили ребенка в опасности и не остановили стрелка вовремя, позорно и недостойно.

Как утверждает Клименко, это позор для всей системы. По его словам, причастные полицейские отстранены, продолжается расследование.

Глава МВД Украины подчеркнул, что примут принятые дополнительные кадровые решения в отношении руководителей.

Клименко добавил, что не совсем корректно делать обобщения по всей полиции только по действиям двух работников, ведь отдельные ситуации не отражают систему в целом.

Как рассказал министр, даже в этой же спецоперации профессионально и быстро действовал КОРД, криминальные аналитики и другие вовлеченные силы.

В субботу, 18 апреля, в результате теракта в Киеве погибли шесть человек и пострадали еще 14 людей.

Связанные темы:

