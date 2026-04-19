Теракт в Киеве: мать раненого мальчика жива, умерла ее сестра
В больнице умерла не мать 12-летнего мальчика, раненого в результате вчерашнего теракта в Киеве, а ее родная сестра.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Теракт в Киеве: что известно о погибшей женщине
– Относительно погибшей матери раненого мальчика, должен исправить ошибку. В больнице умерла не мать мальчика, а ее родная сестра, – утверждает генеральный прокурор.
Как рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан в комментарии Суспільне новини, информация о смерти матери 12-летнего мальчика в результате стрельбы в Киеве не соответствует действительности.
По уточненной информации, женщина остается в медицинском заведении в тяжелом состоянии.
Теракт в Киеве: что сообщалось
Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что родители раненого мальчика погибли в результате теракта в Киеве.
Он рассказал, что сам подросток получил огнестрельное ранение и находится в больнице.
По информации прокуратуры, в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева погибли шесть человек и пострадали еще 14 людей.