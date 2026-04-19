Правоохранители открыли уголовное производство против полицейских, оставивших в опасности ребенка во время теракта в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Продолжается следствие по действиям полицейских во время теракта в Киеве

По словам генпрокурора, по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время теракта в Киеве — стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля 2026 — начато уголовное производство.

Действия полицейских квалифицируют по ч. 3 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

— Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности, эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего, получат надлежащую правовую оценку, – заявил Руслан Кравченко.

Координацию группы прокуроров в этом производстве осуществляет прокурор Киева, а расследование поручено Государственному бюро расследований, написал Кравченко.

В прокуратуре заверили, что все обстоятельства дела будут установлены беспристрастно и объективно, а причастные к возможным нарушениям будут нести ответственность по закону.

Напомним, утром 19 апреля патрульных, покинувших 11-летнего самого мальчика во время теракта в Киеве 18 апреля, отстранили от службы на период проверки.

Это произошло после того, как министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поручил главе Национальной полиции Ивану Выговскому провести служебную проверку действий правоохранителей во время инцидента.

Иван Выговский отметил, что сейчас изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе разлетевшиеся сетью, а также продолжается опрос свидетелей. По его словам, вся собранная информация будет передана в Государственное бюро расследований.

Теракт в Киеве произошел в субботу, 18 апреля. 58-летний уроженец Москвы открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы.

Террорист расстреливал людей прямо посреди улицы, после чего забаррикадировался в местном супермаркете Велмарт, взяв заложников.

На месте работали наряды полиции и спецназовцы КОРД. Стрельца ликвидировали во время штурма магазина, после того как с ним 40 минут тщетно пытались сконтактировать переговорщики.

По дороге в магазин террорист убил четырех человек. Еще одного застрелил в супермаркете.

После полученных ранений в больнице скончался еще один человек.

В общей сложности были госпитализированы 9 человек, в том числе ребенок с огнестрельным ранением.

Как сообщалось ранее, родители ребенка погибли на месте. Однако 19 марта генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко опроверг эту информацию, отметив, что погибшая женщина была родной тетей мальчика.

Следователи СБУ квалифицировали расстрел гражданских и захват заложников в Голосеевском районе Киева 18 апреля как террористический акт.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед выходом на улицу с оружием нападающий поджег квартиру.

Также известно, что раньше у него уже были проблемы с законом.

Президент сообщил, что мужчина длительное время проживал в Донецкой области, а родился в России.

Следователи устанавливают все обстоятельства его жизни, мотивы поступка и возможные связи.

По словам главы государства, правоохранители прорабатывают несколько версий событий и проверяют электронные устройства нападающего, телефон и контакты.

