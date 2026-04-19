Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтримує можливість надання цивільним громадянам права на володіння вогнепальною зброєю, включно з короткостволом.

Клименко про легалізацію вогнепальної зброї

Як заявив Ігор Клименко, теракт в Києві справедливо звернув увагу суспільства на низку дискусійних питань.

На думку очільника МВС, люди мають отримати право на збройну самооборону.

Він вважає, що особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримали зброю для національного спротиву проти російських окупантів.

Міністр заявив, що найближчим часом відбудуться експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів та ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

– Наше завдання – зробити висновки і посилити систему там, де це потрібно. Саме над цим зараз і працюємо, – стверджує Клименко.

Клименко про перевірки власників зброї

За словами очільника МВС, в Україні не проводитимуть жодних масових перевірок власників зброї.

Він зазначив, психічний стан чоловіка, який розпочав теракт у Києві 18 квітня, очевидно був нестабільним.

– Яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю – потрібно неодмінно дослідити. Це зроблять в межах розслідування, – сказав Клименко.

Клименко про дії поліцейських на місці теракту

На думку міністра, поведінка правоохоронців, які залишили дитину в небезпеці та не зупинили стрільця своєчасно, є ганебною та негідною.

Як стверджує Клименко, це сором для всієї системи. За його словами, причетні поліцейські відсторонені, триває розслідування.

Очільник МВС України наголосив, що ухвалять прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників.

Клименко додав, що не зовсім коректно робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями двох працівників, адже окремі ситуації не відображають систему загалом.

Як розповів міністр, навіть у цій же спецоперації професійно та швидко діяв КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили.

У суботу, 18 квітня, внаслідок теракту в Києві загинули шестеро людей та постраждали ще 14 осіб.

