Украинские силы беспилотных систем провели уникальную боевую операцию в морской зоне. В рамках миссии впервые в мире дрон типа Shahed был уничтожен дроном-перехватчиком, запущенным с надводной беспилотной платформы.

Об этом сообщила 412 бригада Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ.

Сбивание Шахеда дроном с надводной платформы: что известно

По данным 412 бригады Nemesis СБС, запущенный российской армией беспилотник типа Shahed был уничтожен запущенным с надводной беспилотной платформы дроном-перехватчиком.

— Впервые в мире ССС сбили Шахед дроном-перехватчиком с надводной платформы, – говорится в сообщении.

Дивизион беспилотных надводных комплексов в составе подразделения выполняет боевые задания в морской операционной зоне.

Именно он совершил успешный перехват российского ударного беспилотника.

Учитывая, что это первый в мире случай такого типа поражения воздушной цели с использованием надводного носителя для запуска перехватчика, в бригаде отмечают, что применение подобных решений открывает новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных систем.

Это, по словам военных, позволяет расширить возможность противодействия воздушным угрозам и создает дополнительный эшелон защиты украинских городов.

— СБС: На шаг впереди! – отметили в бригаде.

Напомним, 18 апреля во время комплексной операции Службы безопасности Украины в оккупированном Крыму были поражены дронами сразу три военных корабля России.

В частности, крупный десантный корабль Военно-морского флота РФ Ямал, большой десантный корабль ВМФ РФ Азов и военный корабль неустановленного типа.

Кроме того, в результате атаки был поврежден блок антенн коммуникационной системы Дельфин, РЛС МР-10М1 Мыс-М1, резервуары с топливом на нефтебазе Югторсан.

