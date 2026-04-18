Служба безпеки України провела комплексну операцію в тимчасово окупованому Криму, під час якої вдалося уразити одразу три військових кораблі Росії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що бійці Центру спецоперацій Альфа СБУ в Криму уразили одразу три військові кораблі Росії. Серед них:

Зараз дивляться

великий десантний корабель Військово-морського флоту РФ Ямал;

великий десантний корабель ВМФ РФ Азов;

військовий корабель невстановленого типу.

За даними Служби безпеки України, є інформація про ймовірне ураження протидиверсійного катера проєкту 21980 Грачонок.

Як зазначили в СБУ, внаслідок атаки безпілотниками пошкоджено блок антен комунікаційної системи Дельфін, РЛС МР-10М1 Мис-М1, резервуари з паливом на нафтобазі Югторсан.

У Службі безпеки України розповіли, що системно і послідовно ліквідовують російських окупантів на всій лінії фронту, включно з тимчасово окупованим Кримом.

За інформацією СБУ, кожне ураження російських кораблів та критичної інфраструктури має накопичувальний ефект і напряму впливає на здатність Кремля вести війну проти України.

У СБУ додали, що знижують боєздатність флоту РФ, цілеспрямовано підривають логістику та позбавляють можливості повноцінно використовувати півострів як військову базу.

Зазначається, що СБУ не зупинить проводити таку роботу, адже інтенсивність і глибина операцій лише зростатимуть, поки Росія не втратить можливість діяти на українській території.

Раніше Факти ICTV зібрали технічні характеристики російського корабля Ямал, який брав участь в окупації Криму.

Крім цього, ми писали, що відомо про десантний корабель Азов, які його особливості та технічні характеристики.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.