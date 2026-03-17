Украина разрабатывает надводные беспилотники, способные действовать в условиях океана.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в британском парламенте.

По словам президента, Украина разрабатывает более устойчивые беспилотники. Он объяснил, что вскоре появятся системы, способные действовать даже в условиях океана.

Как утверждает Зеленский, российский флот не располагает эффективными средствами для противодействия украинским дронам.

Он сообщил, что только за эту зиму российские войска потеряли более 92 тыс. человек убитыми и тяжелоранеными.

Как подчеркнул Зеленский, технологический прорыв Украины – это не стечение обстоятельств, а результат системной работы. Он утверждает, что рост украинской мощи в течение четырех лет полномасштабной войны является логическим следствием приложенных усилий.

Президент заявил, что Украина предлагает партнерам реальное оборонное сотрудничество на суше и на море.

Кроме того, выступая в британском парламенте, Владимир Зеленский рассказал, что около 90% российских потерь на фронте причиняют именно украинские беспилотники.

