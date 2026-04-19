Українські Сили безпілотних систем провели унікальну бойову операцію в морській зоні. У межах місії вперше у світі дрон типу Shahed було знищено дроном-перехоплювачем, який запустили з надводної безпілотної платформи.

Про це повідомила 412 бригада Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ.

Збиття Шахеда дроном із надводної платформи: що відомо

За даними 412 бригади Nemesis СБС, запущений російською армією безпілотник типу Shahed було знищено запущеним із надводної безпілотної платформи дроном-перехоплювачем.

Зараз дивляться

— Уперше у світі СБС збили Шахед дроном-перехоплювачем із надводної платформи, – йдеться в повідомленні.

Дивізіон безпілотних надводних комплексів у складі підрозділу виконує бойові завдання в морській операційній зоні.

Саме він здійснив успішне перехоплення російського ударного безпілотника.

З огляду на те, що це перший у світі випадок такого типу ураження повітряної цілі з використанням надводного носія для запуску перехоплювача, у бригаді наголошують, що застосування подібних рішень відкриває новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних систем.

Це, за словами військових, дозволяє розширити можливості протидії повітряним загрозам і створює додатковий ешелон захисту українських міст.

— СБС: На крок попереду! – наголосили у бригаді.

Нагадаємо, 18 квітня під час комплексної операції Служби безпеки України в окупованому Криму було уражено дронами одразу три військові кораблі Росії.

Зокрема, великий десантний корабель Військово-морського флоту РФ Ямал, великий десантний корабель ВМФ РФ Азов та військовий корабель невстановленого типу.

Крім того, внаслідок атаки було пошкоджено блок антен комунікаційної системи Дельфін, РЛС МР-10М1 Мис-М1, резервуари з паливом на нафтобазі Югторсан.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.