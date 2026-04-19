Потери врага на 19 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 070 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 516-е сутки полномасштабной войны превысили 1,318 млн.

  • личного состава — около 1 318 220 (+1 070);
  • танков — 11 882 (+6);
  • боевых бронированных машин — 24 420 (+10);
  • артиллерийских систем — 40 324 (+82);
  • реактивных систем залпового огня — 1 748 (+5);
  • средств противовоздушной обороны — 1 349;
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 350;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 247 131 (+2 019);
  • крылатых ракет — 4 549;
  • кораблей (катеров) — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 90 397 (+203);
  • специальной техники — 4 131 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1516-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

