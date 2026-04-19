Втрати ворога на 19 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 070 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 516-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,318 млн.

Зараз дивляться

  • особового складу – близько 1 318 220 (+1 070);
  • танків – 11 882 (+6);
  • бойових броньованих машин – 24 420 (+10);
  • артилерійських систем – 40 324 (+82);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 748 (+5);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 349;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 350;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 247 131 (+2 019);
  • крилатих ракет – 4 549;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів– 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 90 397 (+203);
  • спеціальної техніки – 4 131 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 516-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.