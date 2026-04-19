Втрати ворога на 19 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 070 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 516-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,318 млн.

особового складу – близько 1 318 220 (+1 070);

танків – 11 882 (+6);

бойових броньованих машин – 24 420 (+10);

артилерійських систем – 40 324 (+82);

реактивних систем залпового вогню – 1 748 (+5);

засобів протиповітряної оборони – 1 349;

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 247 131 (+2 019);

крилатих ракет – 4 549;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів– 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 90 397 (+203);

спеціальної техніки – 4 131 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 516-ту добу.

