Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 19 квітня: ліквідовано 1 070 окупантів та 82 артсистеми
Втрати ворога на 19 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 070 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 516-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,318 млн.
- особового складу – близько 1 318 220 (+1 070);
- танків – 11 882 (+6);
- бойових броньованих машин – 24 420 (+10);
- артилерійських систем – 40 324 (+82);
- реактивних систем залпового вогню – 1 748 (+5);
- засобів протиповітряної оборони – 1 349;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 247 131 (+2 019);
- крилатих ракет – 4 549;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів– 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 90 397 (+203);
- спеціальної техніки – 4 131 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 516-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
