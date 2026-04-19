Во время ночной атаки на Украину 19 апреля российские войска применили 236 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 19 апреля: что известно

Ночная атака на Украину началась в 17:30 18 апреля.

Российские войска применили 236 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Около 150 из них составляли именно Шахеды.

Пуски осуществлялись из районов Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Шаталово (РФ), а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 19 апреля противовоздушная оборона сбила или подавила 203 вражеских беспилотника на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 18 локациях, а также падение обломков на восьми локациях.

В частности, в Чернигове в результате ночной атаки погиб 16-летний парень, еще четыре человека получили ранения.

По предварительным данным, после падения вражеских беспилотников в городе возникли пожары в частном секторе. Огонь охватил несколько жилых домов.

В целом повреждены по меньшей мере семь частных домов, из которых три уничтожены полностью. Также подверглись разрушениям административное здание, учебное заведение и два автомобиля.

По данным Воздушных сил, вражеская атака на Украину до сих пор продолжается — в воздушном пространстве остались вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 516-е сутки.

