Ночная атака на Украину 19 апреля: сколько из 236 дронов сбила ПВО
Во время ночной атаки на Украину 19 апреля российские войска применили 236 беспилотников различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 19 апреля: что известно
Ночная атака на Украину началась в 17:30 18 апреля.
Российские войска применили 236 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.
Около 150 из них составляли именно Шахеды.
Пуски осуществлялись из районов Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Шаталово (РФ), а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 19 апреля противовоздушная оборона сбила или подавила 203 вражеских беспилотника на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 18 локациях, а также падение обломков на восьми локациях.
В частности, в Чернигове в результате ночной атаки погиб 16-летний парень, еще четыре человека получили ранения.
По предварительным данным, после падения вражеских беспилотников в городе возникли пожары в частном секторе. Огонь охватил несколько жилых домов.
В целом повреждены по меньшей мере семь частных домов, из которых три уничтожены полностью. Также подверглись разрушениям административное здание, учебное заведение и два автомобиля.
По данным Воздушных сил, вражеская атака на Украину до сих пор продолжается — в воздушном пространстве остались вражеские беспилотники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 516-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.