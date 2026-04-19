Кожен долар, який Росія отримує від продажу нафти, напряму фінансує війну проти України, а обсяг таких доходів наразі сягає близько $10 млрд.

Про це 19 квітня заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про продаж нафти РФ і фінансування війни

За словами глави держави, понад 110 танкерів так званого тіньового флоту РФ зараз перебувають у морі.

Зараз дивляться

На їхньому борту — понад 12 млн т російської нафти, яку Росія продовжує продавати завдяки послабленню санкцій.

— Кожен долар за нафту з Росії — це гроші на війну. Це $10 млрд — ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що такі обсяги доходів дозволяють Росії продовжувати агресію.

Президент зазначив, що продовження послаблення санкцій не відповідає реальній ситуації на фронті та в дипломатії.

За його словами, це формує у російського керівництва ілюзію, що війну можна продовжувати без суттєвих обмежень.

Зеленський наголосив, що російські танкери мають зупинятися, а не безперешкодно доставляти нафту до портів.

— Потрібно, щоб експорт нафти агресора зменшувався, і українські далекобійні санкції продовжують працювати саме на це, — зазначив Володимир Зеленський.

За словами глави держави, лише за один тиждень російські війська застосували під час атак на Україну понад 2 360 ударних дронів, понад 1 320 керованих авіабомб і майже 60 ракет різних типів.

Зокрема, під час нічної атаки на Україну 19 квітня російські війська застосували 236 безпілотників різних типів.

Близько 150 із них становили саме Шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 19 квітня протиповітряна оборона збила або приглушила 203 ворожі дрони на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 32 ударних безпілотників у 18 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.