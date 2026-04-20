Выход Сил обороны из Донбасса, на котором настаивает российская сторона, станет стратегическим проигрышем для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью ведущей Факти тижня Оксане Соколовой, комментируя попытки России затянуть полномасштабную войну.

– Понимаете, это выглядит как без нас договорились. Вопрос по безопасности №1. Мы выходим из Донбасса, они так хотят. Да, из Донецкой области. У нас есть часть Луганской области. Она маленькая, но тем не менее. Они хотят, чтобы мы вышли из Луганской и Донецкой областей, – сказал он.

По мнению президента, это стратегически станет проигрышем для Вооруженных сил Украины.

По его словам, на Донбассе построены фортификационные сооружения и защитные линии, поэтому Украина точно станет слабее, если выйдет оттуда.

– И когда дают вам сигнал, например, наши американские партнеры, ну вот можно построить новые сооружения. Можно. Это время. А зачем? Они готовы давать деньги. А зачем нам это делать? Урбанизированная зона все равно сильнее, чем любые линии вы построите в поле, – утверждает Зеленский.

По его мнению, речь идет о более выгодной для обороны урбанизированной зоне и 200 тыс. человек, которые до сих пор там живут. Он считает, что в таком случае Украина сделает шаг назад и морально ослабит нашу армию.

– Вопрос, сколько людей там погибло уже. Я считаю, что этот шаг на сегодня безответственен. Какие гарантии безопасности дают Украине? Смотрите, если там нет на контактной линии присутствия партнеров, то почему россиянам через какой-то срок снова не начать наступление? Ну почему просто? Я просто не понимаю почему? Я причин не вижу. Что их будет ограничивать? Что? США говорят: например, президент Трамп. Президент Трамп – два с половиной года. А что потом будем делать? – спросил Владимир Зеленский.

