Вихід Сил оборони з Донбасу, на якому наполягає російська сторона, стане стратегічним програшем для України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю ведучій Факти тижня Оксані Соколовій, коментуючи спроби Росії затягнути повномасштабну війну.

Зеленський пояснив, чому Україна не може вийти з Донбасу

– Розумієте, це виглядає, як без нас домовились. Безпекове питання №1. Ми виходимо з Донбасу, вони так хочуть. Так, з Донецької області. У нас є частина Луганської області. Вона маленька, але тим не менше. Вони хочуть, щоб ми вийшли із Луганської та Донецької областей, – сказав він.

На думку президента, стратегічно це стане програшем для Збройних сил України.

За його словами, на Донбасі побудовані фортифікаційні споруди та захисні лінії, тому Україна точно стане слабкішою, якщо вийде звідти.

– І коли дають вам сигнал, наприклад, наші американські партнери, ну от можна ж побудувати нові споруди. Можна. Це час. А для чого? Вони готові давати гроші. А для чого нам це робити? Урбанізована зона все одно сильніша, ніж будь-які лінії ви побудуєте в полі, – стверджує Зеленський.

На його думку, йдеться про вигіднішу для оборони урбанізовану зону та 200 тис. людей, які досі там живуть. Він вважає, що в такому випадку Україна зробить крок назад та морально послабить нашу армію.

– Питання, скільки людей там загинуло вже. Я вважаю, що цей крок на сьогодні безвідповідальний. Які гарантії безпеки Україні дають? Дивіться, якщо там немає на контактній лінії присутності партнерів, то чому росіянам через якийсь термін знов не почати наступ? Ну чому просто? Я просто не розумію, чому? Я причин не бачу. Що їх буде обмежувати? Що? США кажуть: наприклад, президент Трамп. Президент Трамп – два з половиною роки. А що потім будемо робити? – запитав Володимир Зеленський.

