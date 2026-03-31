Российская Федерация заявила, что уВооруженные силы Украины имеют всего два месяца для выхода из Донбасса, иначе будут другие условия для «мира».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам во время Бучанского саммита 31 марта.

Зеленский об условиях прекращения войны

Владимир Зеленский выразил удивление мнению, будто отступление Украины из Донбасса способно остановить полномасштабную войну России или ее активную фазу.

– Дело в том, что сейчас россияне называют американской стороне уже новые сроки. Я удивлен, что в это можно верить. Столько лет, честно говоря, история повторяется, – утверждает Зеленский.

По словам президента, Россия продвигает тезис о том, что война закончится, если Украина в течение двух месяцев добровольно покинет Донбасс, который войска РФ рассчитывают захватить за этот период.

Однако Зеленский обратил внимание на заявление россиян о том, что если ВСУ не уйдут из Донбасса в течение этого срока, то оккупанты планируют захватить его силой и диктовать уже совсем другие условия мира.

– Логичный вопрос американским коллегам: если их цель — только Донбасс, если они смогут его захватить, то зачем они говорят, что пойдут дальше и будут другие условия. То есть вопрос все-таки не в Донбассе, — убежден Зеленский.

Президент Украины считает, что планы российских оккупантов остаются очевидными, однако они не способны добиться успеха за два месяца, поэтому прибегают к усиленному давлению.

Зеленский утверждает, что сегодня Россия оказывает давление на США. Однако он подчеркнул, что именно Вашингтон может оказывать давление на Москву.

По мнению президента, Украина стремится вернуть переговоры в прагматическую плоскость, поскольку сейчас позиция РФ основана не на логике, а на эмоциональных реакциях на все происходящее.

В то же время Зеленский отметил, что на Ближнем Востоке Россия проявляет чрезмерную и хаотичную дипломатическую активность, пытаясь помешать Украине.

Президент подчеркнул, что Украина уверенно отстаивает свою субъектность на международной арене, а ее присутствие в этом регионе является тому прямым доказательством.

