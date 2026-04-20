Всего на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Противник нанес 43 авиационных удара, сбросил 146 управляемых авиабомб.

Сейчас смотрят

Кроме того, привлек для поражения 4887 дронов-камикадзе и совершил 2237 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 20 апреля 2026 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1516-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.