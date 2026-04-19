В Укрэнерго сообщили, какой будет ситуация со светом по всей Украине в понедельник, 20 апреля.

Графики отключения света 20 апреля

В компании сообщили, что в понедельник все украинцы будут со светом — 20 апреля отключения не прогнозируются.

В то же время, в Укрэнерго советуют ограничить пользование мощными электроприборами в определенный период, а именно — в вечерние часы с 18:00 до 22:00.

Напомним, что 16 апреля в Украине применялись аварийные отключения в 10 областях. Причиной стал массированный обстрел.

Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью.

