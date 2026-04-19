Карина Зуева, выпускающий редактор Lifestyle
2 мин.
Графики отключения электроэнергии на 20 апреля: будут ли ограничения
В Укрэнерго сообщили, какой будет ситуация со светом по всей Украине в понедельник, 20 апреля.
В компании сообщили, что в понедельник все украинцы будут со светом — 20 апреля отключения не прогнозируются.
В то же время, в Укрэнерго советуют ограничить пользование мощными электроприборами в определенный период, а именно — в вечерние часы с 18:00 до 22:00.
Сейчас смотрят
Напомним, что 16 апреля в Украине применялись аварийные отключения в 10 областях. Причиной стал массированный обстрел.
Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.