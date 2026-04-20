Загалом на фронті протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник завдав 43 авіаційних ударів, скинув 146 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 4887 дронів-камікадзе та здійснив 2237 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 20 квітня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1517-ту добу.

