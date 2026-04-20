Мошенники рассылают фейковые письма от имени Буданова: предупреждение ОП
- Мошенники рассылают фейковые письма от имени Кирилла Буданова, используя поддельные почтовые ящики на сервисе Proton.
- В Офисе президента призвали проверять адреса отправителей и уже передали данные о киберпреступлении правоохранителям.
Мошенники начали отправлять фейковые письма от имени руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова.
Фейковые письма от имена Буданова: что известно
В Офисе президента призвали получателей таких писем детально проверять отправителей электронной почты и подвергать сомнению сообщения от неизвестных адресатов.
– Недавно такое письмо получил президент Украинского национального объединения Канады Юрий Клюфас, – говорится в сообщении.
По информации Офиса президента, в сообщении говорилось о просьбе от якобы Буданова о предоставлении активной медийной и информационной поддержки для возвращения граждан Украины на родину.
Там отмечают, что письмо отправили не по официальному адресу, а из ящика, созданного на коммерческом почтовом ресурсе: office.apu.gov.ua@proton.me.
В то же время в Офисе президента добавили, что под сообщением стоит подпись, которая не принадлежит Буданову.
В Офисе президента уже передали всю имеющуюся информацию о кибермошенничестве в соответствующие правоохранительные органы.