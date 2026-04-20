Шахраї почали надсилати фейкові листи від імені керівника Офісу президента України Кирила Буданова.

Фейкові листи від імена Буданова: що відомо

В Офісі президента закликали отримувачів таких листів детально перевіряти відправників електронної пошти та ставити під сумнів повідомлення від невідомих адресатів.

– Нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Офісу президента, у повідомленні йшлося про прохання від нібито Буданова щодо надання активної медійної та інформаційної підтримки для повернення громадян України на батьківщину.

Там зазначають, що лист відправили не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: office.apu.gov.ua@proton.me.

Водночас в Офісі президента додали, що під повідомленням стоїть підпис, який не належить Буданову.

В Офісі президента вже передали всю наявну інформацію про кібершахрайство до відповідних правоохоронних органів.

Пов'язані теми:

