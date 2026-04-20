Шахраї розсилають фейкові листи від імені Буданова: попередження ОП
- Шахраї розсилають фейкові листи від імені Кирила Буданова, використовуючи підроблені поштові скриньки на сервісі Proton.
- В Офісі президента закликали перевіряти адреси відправників та вже передали дані про кіберзлочин правоохоронцям.
Шахраї почали надсилати фейкові листи від імені керівника Офісу президента України Кирила Буданова.
Фейкові листи від імена Буданова: що відомо
В Офісі президента закликали отримувачів таких листів детально перевіряти відправників електронної пошти та ставити під сумнів повідомлення від невідомих адресатів.
– Нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас, – йдеться у повідомленні.
За інформацією Офісу президента, у повідомленні йшлося про прохання від нібито Буданова щодо надання активної медійної та інформаційної підтримки для повернення громадян України на батьківщину.
Там зазначають, що лист відправили не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: office.apu.gov.ua@proton.me.
Водночас в Офісі президента додали, що під повідомленням стоїть підпис, який не належить Буданову.
В Офісі президента вже передали всю наявну інформацію про кібершахрайство до відповідних правоохоронних органів.