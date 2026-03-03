В Украине правоохранители разоблачили три семьи, которые под видом предоставления эзотерических и “гадательных” услуг систематически обманывали граждан.

В Украине псевдоворожки обманули граждан на сотни тысяч грн

По данным Киберполиция Украины, злоумышленники убеждали клиентов в якобы угрозах и требовали деньги за “обряды”, нанеся ущерб почти на 1,4 млн грн.

Потерпевшие оформляли кредиты или отдавали последние сбережения, драгоценности и даже оформляли кредиты. Среди жертв мошенников есть военнослужащие ВСУ, а также жена погибшего защитника. Женщина перечисляла деньги из полученной государственной выплаты.

Организатором схемы оказалась 50-летняя жительница Черкасской области, которая привлекла к сделке родственников и знакомых. Мошенники действовали через специально созданные сайты, мессенджеры и телефонную связь, активно продвигая свои услуги с помощью онлайн-рекламы.

Во время обысков в Черкасской и Винницкой областях правоохранители изъяли наличные деньги, технику, банковские карты, оружие и другие вещественные доказательства.

Трем участникам объявлено подозрение по статье о мошенничестве. Организатор группы и ее наиболее активная сообщница задержана в порядке ст. 208 УПК РФ. Суд избрал им меры пресечения в виде домашнего ареста. Относительно еще одного подозреваемого вопрос относительно меры пресечения решается.

Следствие продолжается, устанавливаются возможные сообщники.

