Украина сегодня играет роль фортификации для всей Европы, усиливая безопасность ЕС еще до официального членства. Хотя Киев не ищет альтернативу вступлению в ЕС, однако союз Украины с Великобританией, Турцией и Норвегией мог бы стать самым сильным на континенте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью ведущей Факти тижня Оксане Соколовой.

– Я подходил к этому вопросу как к усилению Европейского Союза. Мы хотим быть в ЕС. И я уверен, если некоторые представители ЕС не будут совершать ошибок, мы там и будем. Я бы это сказал. Вопрос времени. Почему ошибок? Потому что мы сегодня уже усиливаем ЕС с точки зрения безопасности прежде всего, – заявил Зеленский.

По словам президента Украины, безопасность сегодня – это приоритет для абсолютно всех континентов. Он отметил, что в первую очередь речь идет о Европе, где находится Украина.

– Как бы там больно ни звучало для наших людей, согласно географии и рискам, мы фортификация для всей Европы. По крайней мере, по этому направлению. Безусловно, мы усиливаем Европу. Союз, который может быть гораздо сильнее. Я считаю, что союз таких стран как Норвегия, Украина, Британия, Турция — это четыре страны, которых не хватает Европейскому Союзу, – сказал он.

По мнению Зеленского, во время диалога с турецкой стороной украинская сторона отметила высокий уровень сотрудничества. Он сказал, что военный ресурс Украины и Турции совокупно превышает потенциал российской армии.

Как утверждает Зеленский, украинские защитники не уступают России, но там речь идет о большем количестве людей.

– Есть разные моменты и элементы. Но Украина и Турция в партнерстве – эта армия сильнее. Начиная с контроля Черного моря, заканчивая контролем воздушного пространства, – убежден он.

Зеленский отметил, что есть вопросы к Турции по законам, реформам и европейскому законодательству. Также президент обратил внимание, что Великобритания выходила из Европейского союза.

– Знаю, что Норвегия… У них много разных систем и экономических связей с ЕС. Но все равно я хочу сказать. Я считаю, что эти четыре страны сделают ЕС сильнейшим союзом в мире с лучшей безопасностью в мире. Лучшей, – подчеркнул он.

Как подчеркнул президент, Украина не ищет какой-либо альтернативы. Однако он считает, что эти четыре страны очень сильные, поэтому могут усилить ЕС. Но и эти четыре страны в отдельности – это очень сильный союз, резюмировал Зеленский.

В начале апреля генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог заявил, что США следовало бы создать новый оборонный союз, куда могла бы войти, в частности Украина, учитывая низкую эффективность НАТО в войне с Ираном.

