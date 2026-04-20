Все города и общины должны реализовать планы устойчивости до 1 сентября 2026 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам специального селектора со всеми регионами при участии премьер-министра Юлии Свириденко и чиновников о подготовке к следующему отопительному сезону.

Зеленский о планах устойчивости городов Украины

По словам Зеленского, для всех украинских областей, городов и общин утверждены вполне конкретные планы устойчивости.

Президент отметил, что это четкие документы с указанием, какие объекты в первую очередь нуждаются в восстановлении, где должна быть дополнительная защита, какие задачи города и общины должны выполнить для гарантированной поставки тепла и электричества зимой, несмотря на любые угрозы.

– Срок реализации планов устойчивости для всех городов и общин – 1 сентября этого года, – заявил Зеленский.

Как утверждает президент, есть жесткий график заключения договоров и выполнения работ, которые должны реализовать представители всех областных и местных общин.

– К сожалению, по состоянию на сегодня, не все регионы работают именно так, как нужно для защиты людей, – утверждает он.

Зеленский о ситуации в областях по планам устойчивости

По словам Зеленского, во время специального селектора подробно обсудили ситуацию в областях, отстающих от графика.

Отдельное внимание было уделено городам Киеву, Запорожье, Херсону, Донецкой, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Львовской областям.

– В столице очевидно не хватает понимания, что следующей зимой достаточные резервные источники поставки электричества и света должны быть обеспечены для всех районов, – подчеркнул президент.

Во Львовской области есть вопросы по нескольким энергообъектам. Необходимо, чтобы областные власти и правительственные структуры четко определили, кто именно должен отвечать за своевременное выполнение государственной задачи, заявил Зеленский.

Кроме этого, президент поручил командующему Воздушными силами ВСУ вместе с министром обороны Украины проработать с руководителями Херсона, Запорожья, Черниговщины и Харьковщины вопрос о дополнительном обеспечении перехватчиками и тренировке экипажей.

По мнению Зеленского, украинские воины должны иметь достаточное количество и качество реагирующих средств на все типы беспилотников Shahed.

Президент добавил, что правительство Украины готово помогать регионам, которые в этом нуждаются и чьи запросы обоснованы. Отдельный список задач выполняет Агентство восстановления, добавил он.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто работает вовремя и полноценно обеспечивает защиту украинской инфраструктуры и своих общин.

