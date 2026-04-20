Україна сьогодні виконує роль фортифікації для всієї Європи, посилюючи безпеку ЄС ще до офіційного членства. Хоча Київ не шукає альтернативи вступу в ЄС, проте союз України з Великою Британією, Туреччиною та Норвегією міг би стати найсильнішим на континенті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю ведучій Факти тижня Оксані Соколовій.

Зеленський пояснив, чи можливий новий оборонний союз

– Я підходив до цього питання, як до посилення Європейського Союзу. Ми хочемо бути в ЄС. І я впевнений, якщо деякі представники ЄС не будуть робити помилок, ми там і будемо. Я б так це сказав. Питання часу. Чому помилок? Тому що ми сьогодні вже посилюємо ЄС з безпекової точки зору передусім, – заявив Зеленський.

За словами президента України, безпека сьогодні – це пріоритет абсолютно для всіх континентів. Він зазначив, що першочергово йдеться про Європу, де розташована Україна.

– Як би там боляче не звучало для наших людей, згідно географії та ризиків, ми фортифікація для всієї Європи. Принаймні, з цього напрямку. Безумовно, ми посилюємо Європу. Союз, який може бути набагато сильнішим. Я вважаю, що союз таких країн, як Норвегія, Україна, Британія, Туреччина— це чотири країни, яких не вистачає Європейському Союзу, – сказав він.

На думку Зеленського, під час діалогу з турецькою стороною українська сторона відзначила високий рівень співпраці. Він сказав, що військовий ресурс України та Туреччини сукупно перевищує потенціал російської армії.

Як стверджує Зеленський, українські захисники не поступаються Росії, але там йдеться про більшу кількість людей.

– Є різні моменти та елементи. Але Україна і Туреччина в партнерстві – ця армія сильніша. Починаючи з контролю Чорного моря, закінчуючи контролем повітряного простору, – переконаний він.

Зеленський зазначив, що є питання до Туреччини щодо законів, реформ та європейського законодавства. Також президент звернув увагу, що Велика Британія виходила з Європейського Союзу.

– Знаю, що Норвегія… У них багато різних систем і економічних зв’язків з ЄС тощо. Але все одно хочу сказати. Вважаю, що ці чотири країни зроблять ЄС найсильнішим союзом у світі з найкращою безпекою в світі. Найкращою, – наголосив він.

Як наголосив президент, Україна не шукає будь-яку альтернативу. Однак він вважає, що ці чотири країни є дуже сильними, тому можуть посилити ЄС. Але і ці чотири країни окремо – це точно дуже сильний союз, резюмував Зеленський.

На початку квітня генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог заявив, що США варто було б створити новий оборонний союз, куди могла б увійти, зокрема, Україна, враховуючи низьку ефективність НАТО у війні з Іраном.

