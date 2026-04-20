Кабинет министров распределил средства на строительство подземных укрытий: школы получат 2,7 млрд грн, детские сады — 972 млн грн.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Средства на строительство укрытий для школ и детских садов

— Продолжаем системно работать над созданием безопасных условий для образования, – отметила глава правительства.

По ее словам, 2,7 млрд грн выделено на 61 проект в прифронтовых общинах с разным уровнем риска.

Сейчас смотрят

Предварительное распределение на еще 30 проектов было проведено в марте. Всего в течение 2026 года планируется обустроить 113 школьных укрытий на общую сумму почти 5 млрд грн.

Ремонтные работы и строительство укрытий в учреждениях общего среднего образования будут осуществлять общины за счет государственной субвенции при поддержке международных партнеров в рамках совместной программы со Всемирным банком (LEARN).

Кроме того, более 972 млн грн направлено на строительство 18 подземных укрытий для дошкольных учреждений Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей.

— Десятки тысяч детей по всей стране смогут учиться очно или в смешанном формате в более безопасных условиях, без вынужденных перерывов из-за воздушных тревог. Приоритет — прифронтовые общины и объекты, которые должны быть завершены уже в этом году, — сообщила Свириденко.

Напомним, в феврале Свириденко заявила, что Кабинет министров предусмотрел в госбюджете на этот год 5 млрд грн на обустройство укрытий для школ и 1 млрд грн — на подземные детские сады.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.