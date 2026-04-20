Кабінет міністрів розподілив кошти на зведення підземних укриттів: школи отримають 2,7 млрд грн, дитячі садочки – 972 млн грн.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

– Продовжуємо системно працювати над створенням безпечних умов для освіти, – зазначила глава уряду.

За її словами, 2,7 млрд грн виділено на 61 проєкт у прифронтових громадах із різним рівнем ризику.

Попередній розподіл на ще 30 проєктів було проведено в березні. Загалом упродовж 2026 року планується облаштувати 113 шкільних укриттів на загальну суму майже 5 млрд грн.

Ремонтні роботи та будівництво укриттів у закладах загальної середньої освіти здійснюватимуть громади за рахунок державної субвенції за підтримки міжнародних партнерів у межах спільної програми зі Світовим банком (LEARN).

Окрім цього, понад 972 млн грн спрямовано на будівництво 18 підземних укриттів для дошкільних закладів Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Херсонської областей.

– Десятки тисяч дітей по всій країні зможуть навчатися очно або в змішаному форматі в безпечніших умовах, без вимушених перерв через повітряні тривоги. Пріоритет – прифронтові громади та об’єкти, які мають бути завершені вже цього року, – повідомила Свириденко.

Нагадаємо, у лютому Свириденко заявила, що Кабінет міністрів передбачив у цьогорічному держбюджеті 5 млрд грн на облаштування укриттів для шкіл та 1 млрд грн — на підземні дитячі садочки.

