Всі міста та громади мають реалізувати плани стійкості до 1 вересня 2026 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками спеціального селектора з усіма регіонами, за участі премʼєр-міністра Юлії Свириденко та урядовців про підготовку до наступного опалювального сезону.

Зеленський про плани стійкості міст України

За словами Зеленського, для всіх українських областей, міст та громад затверджені цілком конкретні плани стійкості.

Президент зазначив, що це чіткі документи із зазначенням, які обʼєкти першочергово потребують відновлення, де має бути додатковий захист, які завдання міста та громади мають виконати для гарантованого постачання тепла та електрики зимою, попри будь-які загрози.

– Термін реалізації планів стійкості для всіх міст та громад – 1 вересня цього року, – заявив Зеленський.

Як стверджує президент, є жорсткий графік укладання договорів і виконання робіт, який мають реалізувати представники всіх обласних та місцевих громад.

– На жаль, станом на сьогодні, не всі регіони працюють саме так, як треба для захисту людей, – стверджує він.

Зеленський про ситуацію в областях щодо планів стійкості

За словами Зеленського, під час спеціального селектора детально обговорили ситуацію в областях, які відстають від графіка.

Окрему увагу приділили місту Києву, Запоріжжю, Херсону, Донецькій, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській та Львівській областям.

– У столиці очевидно не вистачає розуміння, що наступної зими достатні резервні джерела постачання електрики та світла повинні бути забезпечені для всіх районів, – наголосив президент.

У Львівській області є питання по кількох енергообʼєктах. Необхідно, щоб обласна влада та урядові структури чітко визначили, хто саме повинен відповідати за вчасне виконання державного завдання, заявив Зеленський.

Крім цього, президент доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України опрацювати з керівниками Херсону, Запоріжжя, Чернігівщини та Харківщини питання про додаткове забезпечення перехоплювачами та тренування екіпажів.

На думку Зеленського, в українських воїнів має бути достатня кількість та якість засобів реагування на всі типи безпілотників Shahed.

Президент додав, що уряд України готовий допомагати регіонам, які цього потребують та чиї запити обґрунтовані. Окремий перелік завдань виконує Агентство відновлення, додав він.

Володимир Зеленський подякував усім, хто працює вчасно та повноцінно забезпечує захист для української інфраструктури та своїх громад.

