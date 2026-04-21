За прошедшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Вчера противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 152 управляемых авиабомбы.

Кроме того, применил 5 035 дронов-камикадзе и произвел 2 237 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 85 – из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 21 апреля 2026

Фото: ISW
Потери врага на 21 апреля 2026 года

  • личного состава – около 1320310 (+1040);
  • танков – 11 884;
  • боевых бронированных машин – 24 429 (+7);
  • артиллерийских систем – 40 478 (+82);
  • реактивных систем залпового огня – 1749 (+1);
  • средств противовоздушной обороны – 1350;
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 350;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 250 463 (+1 905);
  • крылатых ракет – 4 549;
  • кораблей (катеров) – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 90763 (+192);
  • специальной техники – 4 132.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1518 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

