За прошедшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Вчера противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 152 управляемых авиабомбы.

Сейчас смотрят

Кроме того, применил 5 035 дронов-камикадзе и произвел 2 237 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 85 – из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 21 апреля 2026

Потери врага на 21 апреля 2026 года

личного состава – около 1320310 (+1040);

танков – 11 884;

боевых бронированных машин – 24 429 (+7);

артиллерийских систем – 40 478 (+82);

реактивных систем залпового огня – 1749 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1350;

самолетов – 435;

вертолетов – 350;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 250 463 (+1 905);

крылатых ракет – 4 549;

кораблей (катеров) – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 90763 (+192);

специальной техники – 4 132.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1518 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.