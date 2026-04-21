Анна Прокопчук, редактор новостной ленты
3 мин.
Карта боевых действий на 21 апреля 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Вчера противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 152 управляемых авиабомбы.
Кроме того, применил 5 035 дронов-камикадзе и произвел 2 237 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 85 – из реактивных систем залпового огня.
Карта боевых действий в Украине на 21 апреля 2026
Потери врага на 21 апреля 2026 года
- личного состава – около 1320310 (+1040);
- танков – 11 884;
- боевых бронированных машин – 24 429 (+7);
- артиллерийских систем – 40 478 (+82);
- реактивных систем залпового огня – 1749 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1350;
- самолетов – 435;
- вертолетов – 350;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 250 463 (+1 905);
- крылатых ракет – 4 549;
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 90763 (+192);
- специальной техники – 4 132.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1518 сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
