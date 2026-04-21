Ночью 21 апреля, во время воздушной угрозы, в Сумах раздались взрывы, в результате чего зафиксированы повреждения и есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Обновлено в 8:30

Взрывы в Сумах 21 апреля: что известно

Взрывы в Сумах 21 апреля было слышно около 2:00 часов.

По словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, этой ночью российская армия нанесла массированный удар дронами по областному центру.

— Российские беспилотники попали в жилищный сектор. Повреждены многоэтажки, гражданские машины. Еще один БпЛА попал на территорию лечебного учреждения, – сообщил Григоров.

В то же время начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко рассказал, что в результате массированного вражеского удара БпЛА повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили в Заречном районе Сум.

По его словам, на месте попаданий поднялся пожар.

Предварительно известно о четырех пострадавших.

— В результате ночной вражеской атаки на Сумы предварительно травмированы 4 человека, среди которых – ребенок 17 лет: его и двух мужчин госпитализировано. Еще одному оказана помощь на месте, – отметил Сергей Кривошеенко.

Врачи продолжают оказывать медицинскую помощь, преимущественно в случаях острой реакции на стресс, подчеркнул Кривошеенко.

Глава Сумской ОВА сообщил, что в результате российской атаки на город в общей сложности пострадали 15 человек.

Ранения получили трое детей в возрасте 13, 15 и 17 лет. Они госпитализированы.

По словам Олега Григорова, большинство пострадавших – люди пожилого возраста.

Напомним, вечером 20 апреля взрывы прогремели в Харькове. Под атакой оказались Холодногорский и Основянский районы города.

В результате попадания в Основянском районе Харькова поврежден многоквартирный дом. Пострадали три человека.

Фото: Сергей Кривошеенко

