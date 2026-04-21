Взрывы в Сумах: РФ нанесла массированный удар, среди раненых — трое детей
Ночью 21 апреля, во время воздушной угрозы, в Сумах раздались взрывы, в результате чего зафиксированы повреждения и есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Обновлено в 8:30
Взрывы в Сумах 21 апреля: что известно
Взрывы в Сумах 21 апреля было слышно около 2:00 часов.
По словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, этой ночью российская армия нанесла массированный удар дронами по областному центру.
— Российские беспилотники попали в жилищный сектор. Повреждены многоэтажки, гражданские машины. Еще один БпЛА попал на территорию лечебного учреждения, – сообщил Григоров.
В то же время начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко рассказал, что в результате массированного вражеского удара БпЛА повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили в Заречном районе Сум.
По его словам, на месте попаданий поднялся пожар.
Предварительно известно о четырех пострадавших.
— В результате ночной вражеской атаки на Сумы предварительно травмированы 4 человека, среди которых – ребенок 17 лет: его и двух мужчин госпитализировано. Еще одному оказана помощь на месте, – отметил Сергей Кривошеенко.
Врачи продолжают оказывать медицинскую помощь, преимущественно в случаях острой реакции на стресс, подчеркнул Кривошеенко.
Глава Сумской ОВА сообщил, что в результате российской атаки на город в общей сложности пострадали 15 человек.
Ранения получили трое детей в возрасте 13, 15 и 17 лет. Они госпитализированы.
По словам Олега Григорова, большинство пострадавших – люди пожилого возраста.
Напомним, вечером 20 апреля взрывы прогремели в Харькове. Под атакой оказались Холодногорский и Основянский районы города.
В результате попадания в Основянском районе Харькова поврежден многоквартирный дом. Пострадали три человека.
