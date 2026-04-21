Анна Прокопчук, редакторка стрічки новин
3 хв.
Карта бойових дій на 21 квітня 2026 року — ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті сталося 139 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Учора противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 152 керовані авіабомби.
Зараз дивляться
Крім того, застосував 5 035 дронів-камікадзе та здійснив 2 237 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 85 – із реактивних систем залпового вогню.
Втрати ворога на 21 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 320 310 (+1 040);
- танків – 11 884;
- бойових броньованих машин – 24 429 (+7);
- артилерійських систем – 40 478 (+82);
- реактивних систем залпового вогню – 1 749 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 350;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 250 463 (+1 905);
- крилатих ракет – 4 549;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів– 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 90 763 (+192);
- спеціальної техніки – 4 132.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 518 добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.