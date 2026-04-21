Протягом минулої доби на фронті сталося 139 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Учора противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 152 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 5 035 дронів-камікадзе та здійснив 2 237 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 85 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 21 квітня 2026

Втрати ворога на 21 квітня 2026 року

особового складу – близько 1 320 310 (+1 040);

танків – 11 884;

бойових броньованих машин – 24 429 (+7);

артилерійських систем – 40 478 (+82);

реактивних систем залпового вогню – 1 749 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 350;

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 250 463 (+1 905);

крилатих ракет – 4 549;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів– 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 90 763 (+192);

спеціальної техніки – 4 132.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 518 добу.

