Министерство развития громад и территорий Украины готовит к внедрению систему еОчередь для пересечения государственной границы легковыми автомобилями.

Предварительно запуск сервиса запланирован на июнь этого года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

єЧерга для легковых авто: что известно

— Развиваем систему єЧерга. Начинаем обновление сервиса, которое предусматривает два направления: запуск электронной очереди для легковых авто и новые функции для грузовиков и автобусов, — говорится в сообщении.

По словам Кулебы, новая услуга может стать доступной уже в июне.

Пользователи смогут записаться в электронную очередь для пересечения границы легковым транспортом через Дію, официальный сайт и мобильное приложение єЧерга.

Сервис будет открыт как для граждан Украины, так и для иностранцев.

Также предусмотрено внедрение автоматической проверки страхового полиса Зеленая карта для всех видов транспорта.

Для пассажирских перевозчиков предусмотрено обновление системы:

возможность бронирования места в очереди для транзитных автобусных маршрутов через территорию Украины;

повторную регистрацию маятниковых рейсов по одному номеру разрешения;

механизм замены транспортного средства для нерегулярных перевозок.

Отдельным нововведением станет одноразовое использование документов для нерегулярных перевозок, в частности страниц журнала Interbus или разрешений на осуществление перевозок.

Это должно исключить повторное использование документов в системе.

Для грузового транспорта при бронировании появится возможность указывать таможенные документы Т1 или книжку МДП (TIR).

Их действительность будет проверяться автоматически благодаря интеграции с соответствующими информационными системами.

Кроме того, система будет предусматривать приоритетное обслуживание для отдельных категорий перевозчиков и грузов.

В частности, это будет касаться компаний, имеющих статус АЭО (авторизованный экономический оператор), а также перевозок с таможенными декларациями Т1 и книжками МДП.

