Новые правила еОчереди: как изменится пересечение границы для легковых авто
Министерство развития громад и территорий Украины готовит к внедрению систему еОчередь для пересечения государственной границы легковыми автомобилями.
Предварительно запуск сервиса запланирован на июнь этого года.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
єЧерга для легковых авто: что известно
— Развиваем систему єЧерга. Начинаем обновление сервиса, которое предусматривает два направления: запуск электронной очереди для легковых авто и новые функции для грузовиков и автобусов, — говорится в сообщении.
По словам Кулебы, новая услуга может стать доступной уже в июне.
Пользователи смогут записаться в электронную очередь для пересечения границы легковым транспортом через Дію, официальный сайт и мобильное приложение єЧерга.
Сервис будет открыт как для граждан Украины, так и для иностранцев.
Также предусмотрено внедрение автоматической проверки страхового полиса Зеленая карта для всех видов транспорта.
Для пассажирских перевозчиков предусмотрено обновление системы:
- возможность бронирования места в очереди для транзитных автобусных маршрутов через территорию Украины;
- повторную регистрацию маятниковых рейсов по одному номеру разрешения;
- механизм замены транспортного средства для нерегулярных перевозок.
Отдельным нововведением станет одноразовое использование документов для нерегулярных перевозок, в частности страниц журнала Interbus или разрешений на осуществление перевозок.
Это должно исключить повторное использование документов в системе.
Для грузового транспорта при бронировании появится возможность указывать таможенные документы Т1 или книжку МДП (TIR).
Их действительность будет проверяться автоматически благодаря интеграции с соответствующими информационными системами.
Кроме того, система будет предусматривать приоритетное обслуживание для отдельных категорий перевозчиков и грузов.
В частности, это будет касаться компаний, имеющих статус АЭО (авторизованный экономический оператор), а также перевозок с таможенными декларациями Т1 и книжками МДП.