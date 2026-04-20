Міністерство розвитку громад та територій України готує до впровадження систему єЧерга для перетину державного кордону легковими автомобілями.

Попередньо запуск сервісу запланований на червень цього року.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зараз дивляться

єЧерга для легкових авто: що відомо

– Розвиваємо систему єЧерга. Починаємо оновлення сервісу, яке передбачає два напрямки: запуск електронної черги для легкових авто та нові функції для вантажівок і автобусів, – йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, нова послуга може стати доступною вже у червні.

Користувачі матимуть змогу записатися в електронну чергу для перетину кордону легковим транспортом через Дію, офіційний сайт і мобільний застосунок єЧерга.

Сервіс буде відкритий як для громадян України, так і для іноземців.

Також передбачено впровадження автоматичної перевірки страхового полісу Зелена картка для всіх видів транспорту.

Для пасажирських перевізників передбачене оновлення системи:

можливість бронювання місця в черзі для транзитних автобусних маршрутів через територію України;

повторну реєстрацію маятникових рейсів за одним номером дозволу;

механізм заміни транспортного засобу для нерегулярних перевезень.

Окремим нововведенням стане одноразове використання документів для нерегулярних перевезень, зокрема сторінок журналу Interbus або дозволів на здійснення перевезень.

Це має унеможливити повторне використання документів у системі.

Для вантажного транспорту під час бронювання з’явиться можливість зазначати митні документи Т1 або книжку МДП (TIR).

Їхня чинність перевірятиметься автоматично завдяки інтеграції з відповідними інформаційними системами.

Крім того, система передбачатиме пріоритетне обслуговування для окремих категорій перевізників і вантажів.

Зокрема, це стосуватиметься компаній, які мають статус АЕО (авторизований економічний оператор), а також перевезень із митними деклараціями Т1 та книжками МДП.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.