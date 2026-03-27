Сейчас украинцы всё чаще выезжают за границу, в частности потому, что многие родственники и близкие живут в европейских странах. Чтобы поездка прошла спокойно и без лишних нервов, заранее проверяйте ситуацию на границе. Это поможет избежать очередей и не тратить лишнее время в пути.

Как узнать об очередях на границе с Украиной и какова ситуация сейчас, читайте в нашем материале.

Где сейчас самые большие очереди на границе с Украиной

По состоянию на утро 27 марта ситуация на западной границе Украины остается преимущественно спокойной, хотя на отдельных пунктах пропуска все же фиксируются небольшие очереди.

Перед выездом многие пытаются разобраться, есть ли очереди на границе с Украиной, как проверить загруженность. Актуальные данные обнародованы в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, где регулярно информируют о загруженности переходов.

В то же время украинцев предупреждают, что при планировании поездок стоит учитывать возможные перебои в работе электронных систем контроля, что может повлиять на скорость прохождения границы.

Граница с Польшей

Ягодин — очередей нет, автобусов нет. Легковые автомобили временно не пропускают, пешеходный переход также не работает.

Устилуг — есть очередь: около 30 легковых автомобилей и 4 автобуса. Пешеходов здесь не пропускают.

Угринов — полностью свободно: ни автомобилей, ни автобусов. Пешеходное движение не осуществляется.

Рава-Русская — очередей нет вообще. Пешеходов не пропускают.

Грушев — также пусто: транспорта нет, пешеходы не проходят.

Краковец — небольшая очередь: примерно 15 легковых автомобилей, автобусов нет. Пешеходный переход закрыт.

Шегини — около 20 автомобилей, автобусов и пешеходов в очереди нет. При этом пешеходное движение разрешено в обоих направлениях.

Смильница — полностью без очередей, пешеходов не пропускают.

Нижанковичи — транспорта нет, пешеходное движение не осуществляется.

Граница со Словакией

Малый Березный — небольшая очередь: около 5 автомобилей, автобусов нет. Пешеходов пропускают.

Ужгород — примерно 20 легковых автомобилей, без автобусов и пешеходов в очереди. Пешеходное движение разрешено.

Малые Селменцы — очередей нет, работает только для пешеходов в определенные часы (с 09:00 до 21:00).

Граница с Венгрией

Тиса — полностью свободно: ни машин, ни автобусов. Пешеходный переход не работает.

Дзвинково — очередей нет, пешеходов тоже нет. Работает по графику (08:00–19:00).

Косино — транспорта нет, пешеходов нет. Работает с 08:00 до 20:00.

Лужанка — очередей нет вообще: ни машин, ни автобусов, ни пешеходов.

Вилок — полностью пусто, без транспорта и пешеходов.

Велика Паладь — также без очередей, работает в дневное время (08:00–19:00).

Граница с Румынией

Дяково — очередей нет, автобусов нет. Пешеходов не пропускают.

Солотвино — полностью свободно: ни машин, ни пешеходов.

Порубное — без очередей: транспорта и пешеходов нет.

Красноильск — также пусто, без транспорта.

Дяковцы — очередей нет, пешеходов тоже нет.

Граница с Молдовой

Мамалыга — полностью свободно: ни машин, ни автобусов, ни пешеходов.

Кельменцы — аналогично, очередей нет.

Росошаны — транспорта нет, пункт не загружен.

Сокиряны — также полностью без очередей.

Как проверить, где сейчас самые большие очереди на границе с Украиной

Актуальную информацию о ситуации на границе можно получить несколькими удобными способами.

В частности, на сайте Государственной таможенной службы Украины публикуют данные о времени ожидания как для легковых, так и для грузовых автомобилей. Информация обновляется регулярно, поэтому можно ориентироваться перед поездкой.

На страницах Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook появляются оперативные сводки об очередях, изменениях в работе пунктов пропуска и других важных нюансах.

Онлайн-сервис єЧерга позволяет отслеживать загруженность пунктов пропуска, особенно для грузового транспорта. Там можно проверить ситуацию на популярных маршрутах, например Чоп (Тиса) – Захонь или Лужанка – Берегшурань.

В итоге, по состоянию на сегодня большинство пунктов пропуска на западной границе Украины работают без существенных задержек.

Исключение — отдельные переходы на польском направлении, где наблюдаются небольшие очереди на границе с Украиной, а также некоторые ограничения движения. Поэтому перед выездом лучше проверять актуальные данные, чтобы избежать лишнего ожидания в дороге.

