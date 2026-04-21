Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совбеза заявил, что у РФ нет шансов выиграть войну, а Украина не уступит ни миллиметра территории.

Об этом Андрей Мельник заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

Заявления Мельника в Совбезе ООН

Украинский дипломат подчеркнул, что Россия несет колоссальные потери на фронте, получая минимальные территориальные завоевания.

— Ни одна армия со времен Первой мировой войны не платила столь высокую цену человеческими жизнями за столь незначительные результаты, — заявил он.

По его словам, российская армия теряет в среднем 254 военнослужащих на каждый квадратный километр украинской территории.

Мельник привел расчеты, согласно которым даже для захвата всей Донецкой области Кремлю пришлось бы заплатить чрезвычайно высокую цену.

— Чтобы захватить Донецкую область, Путину пришлось бы отправить на смерть не менее полутора миллионов солдат, а общие потери превысили бы 3 млн, — отметил он.

Дипломат добавил, что полная оккупация Украины выглядит абсурдной даже теоретически.

— При нынешних темпах такая “победа” длилась бы около 183 лет и потребовала бы более 122 миллионов жизней российских солдат, — сказал Мельник.

Во время выступления Мельник резко обратился к представителю РФ Василию Небензе.

— Поздно, Вася, пить боржоми, — сказал он.

Дипломат добавил, что Россия уже терпит стратегическое поражение.

— Ничто не спасет Путина, даже высокие цены на нефть, — подчеркнул он.

Также Мельник заявил, что война уже приводит к серьезным последствиям для самой России.

Речь идет о масштабных военных потерях, экономическом спаде и внутренних социальных потрясениях.

По его словам, эти процессы в будущем могут привести даже к территориальному распаду РФ.

Мельник подчеркнул, что Россия не способна выиграть эту войну военным путем.

— Это фундаментальная реальность этой войны: минимальные достижения за чрезвычайно высокую человеческую цену, — подчеркнул он.

По его словам, Кремль пытается компенсировать провалы на фронте дипломатическим давлением и ультиматумами.

— Неужели кто-то верит в эту сказку? Мы — нет, — заявил дипломат.

Кроме того, Украина категорически отвергает любые требования России о уступках.

— Мы никогда не оставим ни одного квадратного миллиметра нашей земли. Мы никогда не оставим ни одного из наших граждан, — подчеркнул Мельник.

Дипломат также призвал союзников усилить санкционное давление, особенно на энергетический сектор России.

По его словам, даже частичное ослабление санкций позволяет Кремлю получать миллиардные доходы.

— Эти деньги не пойдут на школы или больницы. Они будут финансировать войну против Украины, — подчеркнул он.

Мельник обратил внимание, что всего за месяц Россия может получить до 10 млрд долларов дополнительных поступлений.

Он также призвал ликвидировать российский «теневой флот», который помогает обходить санкции.

— Эту лазейку нужно закрыть навсегда, — подчеркнул дипломат.

Мельник заявил, что переговорный процесс фактически заблокирован Россией уже почти два месяца.

Он призвал Совбез перейти от заявлений к конкретным решениям.

— Эта резолюция должна стать инструментом принуждения к реальному прекращению огня, — отметил он.

По его словам, документ должен предусматривать:

немедленное прекращение боевых действий;

обмен пленными по принципу “всех на всех”;

реальные санкционные механизмы.

Также дипломат призвал партнеров увеличить военную помощь Украине до уровня 1% ВВП.

Позиция США в Совете Безопасности ООН

В ходе заседания Совета Безопасности ООН представительница США Тэмми Брюс призвала все государства прекратить оказание поддержки, позволяющей России продолжать войну против Украины.

— Мы призываем прекратить любую помощь, подпитывающую российскую агрессию, — заявила она.

США также обратились к Китаю, КНДР и Ирану с требованием прекратить поставки России товаров двойного назначения, оружия и беспилотников.

Отдельно Вашингтон подчеркнул необходимость усиления международного давления и поддержки переговоров для достижения мира.

Также США призвали Россию вернуть депортированных украинских детей и объявили о программе помощи в размере $25 млн для их возвращения.

Напомним, что заседание Совета Безопасности ООН было созвано 20 апреля по запросу Украины после массированных российских обстрелов украинских городов.

Инициативу поддержали Дания, Франция, Греция, Латвия, Либерия и Великобритания.

Причиной стали масштабные воздушные удары РФ, которые привели к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры.

