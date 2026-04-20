Сегодня, 20 апреля, Совет Безопасности ООН обсудит российские обстрелы Украины после масштабных воздушных ударов по Днепру и другим городам.

Заседание Совета Безопасности ООН 20 апреля: что известно

Заседание созвали по запросу Украины после массированных атак РФ, которые произошли 14 апреля.

Инициативу поддержали сразу несколько членов Совбеза — Дания, Франция, Греция, Латвия, Либерия и Великобритания.

Ожидается, что во время заседания выступят высокопоставленные чиновники ООН.

В частности, доклады представят помощник генсека по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона Мохамед Халед Хиари, а также заместитель генсека по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя.

Заседание начнется в 15:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

По данным СМИ, причиной созыва Совбеза ООН стали массированные российские обстрелы украинских городов, которые привели к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры.

Украина настаивает на международной реакции и усилении давления на РФ.

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, количество жертв среди гражданских в марте резко возросло.

В частности, за месяц погибли по меньшей мере 211 человек, еще 1 206 получили ранения — это на 49% больше, чем в феврале.

В первые дни апреля тенденция сохранилась: за девять дней погибли по меньшей мере 46 человек, еще 343 были ранены.

Наиболее опасными стали беспилотники малой дальности — именно они вызвали больше всего смертей среди гражданских.

Всего с начала полномасштабного вторжения подтверждена гибель по меньшей мере 15 578 гражданских, среди которых 784 ребенка, еще более 43 тысяч человек ранены.

