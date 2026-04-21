Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Радбезу заявив, що РФ не має шансів виграти війну, а Україна не поступиться жодним міліметром території.

Заяви Мельника у Радбезі ООН

Український дипломат наголосив, що Росія несе колосальні втрати на фронті, отримуючи мінімальні територіальні здобутки.

— Жодна армія з часів Першої світової війни не платила таку високу ціну життями за настільки незначні результати, — заявив він.

За його словами, російська армія втрачає в середньому 254 військових на кожен квадратний кілометр української території.

Мельник навів розрахунки, згідно з якими навіть для захоплення всієї Донецької області Кремлю довелося б заплатити надзвичайно високу ціну.

— Щоб захопити Донеччину, Путін мав би відправити на смерть щонайменше 1,5 млн солдатів, а загальні втрати перевищили б 3 млн, — зазначив він.

Дипломат додав, що повна окупація України є абсурдною навіть теоретично.

— За нинішніх темпів така “перемога” тривала б близько 183 років і потребувала б понад 122 млн життів російських солдатів, — сказав Мельник.

Під час виступу Мельник різко звернувся до представника РФ Василя Небензі.

— Пізно, Васю, пити боржомі, — сказав він.

Дипломат додав, що Росія вже зазнає стратегічної поразки.

— Ніщо не врятує Путіна, навіть високі ціни на нафту, — наголосив він.

Також Мельник заявив, що війна вже призводить до серйозних наслідків для самої Росії.

Ідеться про масштабні військові втрати, економічний спад і внутрішні соціальні потрясіння.

За його словами, ці процеси можуть у майбутньому призвести навіть до територіального розпаду РФ.

Мельник наголосив, що Росія не здатна виграти цю війну військовим шляхом.

— Це фундаментальна реальність цієї війни: мінімальні здобутки за надзвичайно високу людську ціну, — підкреслив він.

За його словами, Кремль намагається компенсувати провали на фронті дипломатичним тиском і ультиматумами.

— Чи справді хтось вірить у цю казку? Ми — ні, — заявив дипломат.

Крім того, Україна категорично відкидає будь-які вимоги Росії щодо поступок.

— Ми ніколи не залишимо жодного квадратного міліметра нашої землі. Ми ніколи не залишимо жодного з наших громадян, — наголосив Мельник.

Дипломат також закликав союзників посилити санкційний тиск, особливо на енергетичний сектор Росії.

За його словами, навіть часткове послаблення санкцій дозволяє Кремлю отримувати мільярдні доходи.

— Ці гроші не підуть на школи чи лікарні. Вони фінансуватимуть війну проти України, — підкреслив він.

Мельник звернув увагу, що лише за місяць Росія може отримати до $10 млрд додаткових надходжень.

Він також закликав ліквідувати російський “тіньовий флот”, який допомагає обходити санкції.

— Цю лазівку потрібно закрити назавжди, — наголосив дипломат.

Мельник заявив, що переговорний процес фактично заблокований Росією вже майже два місяці.

Він закликав Радбез перейти від заяв до конкретних рішень.

— Ця резолюція має стати інструментом примусу до реального припинення вогню, — зазначив він.

За його словами, документ має передбачати:

негайне припинення бойових дій;

обмін полоненими за принципом “всіх на всіх”;

реальні санкційні механізми.

Також дипломат закликав партнерів збільшити військову допомогу Україні до рівня 1% ВВП.

Позиція США на Раді безпеки ООН

Під час засідання Радбезу ООН представниця США Теммі Брюс закликала всі держави припинити підтримку, яка дозволяє Росії продовжувати війну проти України.

— Ми закликаємо припинити будь-яку допомогу, що підживлює російську агресію, — заявила вона.

США також звернулися до Китаю, КНДР та Ірану із вимогою зупинити постачання Росії товарів подвійного призначення, зброї та безпілотників.

Окремо Вашингтон наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску та підтримки переговорів для досягнення миру.

Також США закликали Росію повернути депортованих українських дітей і оголосили про програму допомоги на $25 млн для їхнього повернення.

Нагадаємо, що засідання Ради Безпеки ООН було скликане 20 квітня на запит України після масованих російських обстрілів українських міст.

Ініціативу підтримали Данія, Франція, Греція, Латвія, Ліберія та Велика Британія.

Причиною стали масштабні повітряні удари РФ, які призвели до жертв серед цивільного населення та руйнувань інфраструктури.

