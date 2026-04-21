Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для патрульного Михайла Дробницького, якого підозрюють в неналежному виконанні службових обовʼязків під час теракту в Києві.

Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

Теракт у Києві: запобіжний захід Дробницькому

Патрульного підозрюють у службовій недбалості з тяжкими наслідками. Служба безпеки України розслідує стрілянину, внаслідок якої загинули семеро людей як терористичний акт.

Михайлу Дробницькому суд обрав запобіжний захід: два місяці під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 тис. грн.

Сторона обвинувачення наполягала на двомісячному арешті для підозрюваного. За словами прокурора Сергія Ходаківського, свідчення очевидців вказують на бездіяльність патрульних: вони не надали допомогу пораненим, залишили людей у небезпеці та не спробували зупинити стрілянину.

Доказову базу доповнили відеозаписами зі смартфонів свідків та нагрудних камер самих правоохоронців.

У суді Михайло Дробницький заперечив звинувачення у втечі, пояснивши свої дії пошуком укриття від вогню.

За словами підозрюваного, після прибуття на виклик його екіпаж виявив поранених, зокрема дитину.

Дробницький стверджує, що дав напарниці вказівку оглянути дитину, а також запитав по рації про підкріплення та медичну допомогу.

Адвокат Михайло Баховський заявив, що сторона захисту готує апеляцію та планує внести призначену судом заставу.

Захист наполягав на більш м’якому запобіжному заході — нічному домашньому арешті, проте суд це клопотання не задовольнив.

