Бывшего главу патрульной полиции Евгения Жукова назначили советником главы Нацполиции.

Об этом во время общения с журналистами сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Евгений Жуков после увольнения с должности начальника Департамента патрульной полиции получил новое назначение.

Он стал советником главы Национальной полиции Украины.

На новой должности Жуков будет заниматься вопросами войны, в частности привлечением полиции к выполнению задач в военное время.

— Я его уважаю лично, очень уважаю… Но морально оставаться на должности в то время, когда двое полицейских допустили большую ошибку при исполнении своих обязанностей, сложно, — отметил Игорь Клименко.

Сам Жуков пояснил, что принял решение покинуть должность после резонансного инцидента с участием полицейских.

По его словам, этот случай повлиял на устойчивость всей правоохранительной системы.

Напомним, что Евгений Жуков подал рапорт об увольнении после теракта в Киеве 18 апреля.

Он заявил, что ответственность за действия подчиненных несет лично.

По его словам, полицейские во время инцидента “не сориентировались”.

Жуков возглавлял Департамент патрульной полиции с 2015 года.

Он является военным, десантником, участником боевых действий на Востоке Украины и известен под позывным Маршал.

Связанные темы:

