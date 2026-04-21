Колишнього очільника Патрульної поліції України Євгена Жукова призначили радником голови Нацполіції.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Євгена Жукова призначено радником голови Нацполіції: що відомо

Євген Жуков після звільнення з посади начальника Департаменту патрульної поліції отримав нове призначення.

Він став радником голови Національної поліції України.

На новій посаді Жуков займатиметься питаннями війни, зокрема залученням поліції до виконання завдань у воєнний час.

— Я його поважаю особисто, дуже поважаю… Але морально перебувати на посаді в той час, коли двоє поліцейських припустилися великої помилки під час виконання своїх обов’язків, складно, — зазначив Ігор Клименко.

Сам Жуков пояснив, що ухвалив рішення залишити посаду після резонансного інциденту за участі поліцейських.

За його словами, цей випадок вплинув на стійкість усієї правоохоронної системи.

Нагадаємо, що Євген Жуков подав рапорт на звільнення після теракту у Києві 18 квітня .

Він заявив, що відповідальність за дії підлеглих несе особисто.

За його словами, поліцейські під час інциденту “не зорієнтувалися”.

Жуков очолював Департамент патрульної поліції з 2015 року.

Він є військовим, десантником, учасником бойових дій на Сході України та відомий за позивним Маршал.

Фото: Патрульна поліція

