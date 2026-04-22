В Украине продолжаются всеобщая мобилизация и военное положение, срок действия которого в настоящее время продлен до 4 мая 2026 года. Призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, за исключением лиц, имеющих законные основания для отсрочки или официальную бронь.

Будет ли автоматически продлена отсрочка после 4 мая, читайте в нашем материале.

Будет ли автоматически продлена отсрочка после 4 мая

Приближается 4 мая, и снова актуализируется тема продления отсрочки. Как рассказала адвокат Дарья Тарасенко на своей странице в Facebook, каждый раз вокруг этого вопроса появляются новые сюрпризы, и этот раз — не исключение.

По словам адвоката, у части военнообязанных отсрочка уже продлилась автоматически. При этом особенность заключается в том, что на данный момент отсутствует Указ о продлении всеобщей мобилизации, хотя согласно Постановлению №560 именно он является основанием для продления отсрочки.

Как проверить, продлилась ли отсрочка от мобилизации после 4 мая:

Чтобы проверить статус, нужно сформировать полную выписку в приложении Резерв+.

Если там указана дата действия отсрочки до 1 августа — это означает, что она уже продлена автоматически.

Что делать, если отсрочка от мобилизации в мае не продлилась

Если продление еще не произошло, это не означает, что его не будет. В прошлый раз автоматическое продление также происходило не одновременно для всех, а поэтапно. Поэтому возможно, что процесс просто еще не дошел до конкретного человека.

В соответствии с Постановлением КМУ № 560 автоматическое продление возможно в том случае, если ранее поданные документы и данные из реестров подтверждают основание для отсрочки.

В то же время на практике применяются различные алгоритмы, которые официально не всегда объясняются. В прошлый раз были случаи, когда документов было достаточно, но отсрочка не продлевалась.

По информации ЦНАП, автоматическое продление может касаться следующих категорий:

лиц с инвалидностью (все группы);

родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетнего ребенка I или II группы;

родителей троих и более детей до 18 лет, состоящих в браке;

студентов и аспирантов дневной или дуальной формы обучения;

лиц, имеющих супруга или супругу с инвалидностью I, II или III группы;

лиц, осуществляющих уход за родственниками (родители с инвалидностью I–II группы, родственники 2–3 степени родства);

работников сферы образования;

женщин и мужчин-военнослужащих, имеющих ребенка;

родственников погибших или пропавших без вести во время боевых действий (в частности, родственников Героев Украины);

лиц, освобожденных из плена или лишенных свободы;

родителей, воспитывающих тяжелобольного ребенка без инвалидности;

опекунов недееспособных лиц;

работающих учителей школ.

Что делать, если отсрочка от мобилизации не появилась в Резерв+

Если автоматического продления отсрочки от мобилизации не произошло, следует подать пакет документов в ЦНАП — аналогичный тому, который подается при первоначальном оформлении отсрочки. Рекомендуется сделать это за несколько дней до 4 мая.

Кроме того, при наличии технической возможности можно оформить отсрочку через приложение Резерв+.

