Будет ли автоматически продлена отсрочка после 4 мая: разъяснения
- В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация, продленные до 4 мая 2026 года, поэтому действуют соответствующие правила в отношении отсрочек.
- Часть отсрочек может продлеваться автоматически, однако это происходит не одновременно для всех и зависит от имеющихся данных в реестрах.
- Статус отсрочки можно проверить в Резерв+, а в случае отсутствия обновления — обратиться в ЦНАП или подать документы повторно.
В Украине продолжаются всеобщая мобилизация и военное положение, срок действия которого в настоящее время продлен до 4 мая 2026 года. Призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, за исключением лиц, имеющих законные основания для отсрочки или официальную бронь.
Приближается 4 мая, и снова актуализируется тема продления отсрочки. Как рассказала адвокат Дарья Тарасенко на своей странице в Facebook, каждый раз вокруг этого вопроса появляются новые сюрпризы, и этот раз — не исключение.
По словам адвоката, у части военнообязанных отсрочка уже продлилась автоматически. При этом особенность заключается в том, что на данный момент отсутствует Указ о продлении всеобщей мобилизации, хотя согласно Постановлению №560 именно он является основанием для продления отсрочки.
Как проверить, продлилась ли отсрочка от мобилизации после 4 мая:
- Чтобы проверить статус, нужно сформировать полную выписку в приложении Резерв+.
- Если там указана дата действия отсрочки до 1 августа — это означает, что она уже продлена автоматически.
Что делать, если отсрочка от мобилизации в мае не продлилась
Если продление еще не произошло, это не означает, что его не будет. В прошлый раз автоматическое продление также происходило не одновременно для всех, а поэтапно. Поэтому возможно, что процесс просто еще не дошел до конкретного человека.
В соответствии с Постановлением КМУ № 560 автоматическое продление возможно в том случае, если ранее поданные документы и данные из реестров подтверждают основание для отсрочки.
В то же время на практике применяются различные алгоритмы, которые официально не всегда объясняются. В прошлый раз были случаи, когда документов было достаточно, но отсрочка не продлевалась.
По информации ЦНАП, автоматическое продление может касаться следующих категорий:
- лиц с инвалидностью (все группы);
- родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетнего ребенка I или II группы;
- родителей троих и более детей до 18 лет, состоящих в браке;
- студентов и аспирантов дневной или дуальной формы обучения;
- лиц, имеющих супруга или супругу с инвалидностью I, II или III группы;
- лиц, осуществляющих уход за родственниками (родители с инвалидностью I–II группы, родственники 2–3 степени родства);
- работников сферы образования;
- женщин и мужчин-военнослужащих, имеющих ребенка;
- родственников погибших или пропавших без вести во время боевых действий (в частности, родственников Героев Украины);
- лиц, освобожденных из плена или лишенных свободы;
- родителей, воспитывающих тяжелобольного ребенка без инвалидности;
- опекунов недееспособных лиц;
- работающих учителей школ.
Что делать, если отсрочка от мобилизации не появилась в Резерв+
Если автоматического продления отсрочки от мобилизации не произошло, следует подать пакет документов в ЦНАП — аналогичный тому, который подается при первоначальном оформлении отсрочки. Рекомендуется сделать это за несколько дней до 4 мая.
Кроме того, при наличии технической возможности можно оформить отсрочку через приложение Резерв+.