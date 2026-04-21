В Украине в конце 2025 года обновили порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. Новые правила существенно изменили сам процесс подачи документов и взаимодействие между гражданами, центрами предоставления административных услуг и территориальными центрами комплектования.

Главная идея изменений — перевести большинство процедур в цифровой формат, уменьшить влияние человеческого фактора и сделать систему более прозрачной.

Куда подавать заявление на отсрочку от призыва и как его написать, читайте в нашем материале.

Заявление на отсрочку от мобилизации: куда подавать

Сейчас подать заявление на отсрочку можно только двумя способами:

через приложение Резерв+,

лично в ЦНАП.

При этом территориальные центры комплектования больше не принимают новые заявления напрямую.

Фактически ТЦК остаются органом, который принимает решение, но не контактирует с заявителем на этапе подачи документов. Вся коммуникация происходит либо онлайн, либо через администраторов ЦНАП.

Человек подает документы через ЦНАП или онлайн, после чего они сразу попадают в соответствующий ТЦК через электронные сервисы.

Система автоматически проверяет, не подавал ли заявитель ранее аналогичную заявку. Если предыдущая еще находится на рассмотрении, новую подать не получится — придется ждать решения.

Также важно, что если человек не состоит на воинском учете, рассмотрение заявления не начнется. Сначала нужно встать на учет, и только после этого подавать документы на отсрочку.

Что изменилось для заявителей

Одно из ключевых нововведений — это автоматическое продление отсрочек в тех случаях, когда информация подтверждается через государственные реестры. Это позволяет не подавать документы повторно без необходимости.

В то же время ответственность за правильность данных полностью лежит на заявителе. Если документы будут неполными или содержат ошибки, в отсрочке могут отказать, и процедуру придется проходить заново.

Также подать заявление можно только лично — ни родственники, ни адвокаты сделать это вместо заявителя не могут.

Заявление на отсрочку от мобилизации: как заполнить

В соответствии с постановлением Кабмина №1364, при наличии оснований для получения отсрочки от призыва во время мобилизации военнообязанные должны подавать заявление лично через центры предоставления административных услуг.

Документы оформляются на имя председателя комиссии территориального центра комплектования и социальной поддержки или его подразделения — именно по месту, где человек состоит на воинском учете.

В то же время это правило не распространяется на отдельные категории, в частности забронированных лиц, а также определенных должностных лиц и представителей силовых структур. Для военнообязанных СБУ или разведывательных органов действует отдельная процедура: они подают заявления непосредственно в соответствующие органы.

На данный момент в постановлении № 1364 отсутствует образец заявления об отсрочке от мобилизации. До внесения изменений в приложении 4 содержался образец заявления, которое необходимо было подавать в ТЦК, но сейчас это приложение касается заявления, подаваемого сотрудниками СБУ.

Соответственно, обычные военнообязанные, состоящие на учете, должны обращаться в ЦНАП. Таким образом, заявление на отсрочку от мобилизации, образец которого предоставляет сотрудник центра, в настоящее время заполняется непосредственно в ЦНАП.

Какие данные должно содержать заявление на отсрочку от мобилизации ЦНАП

В постановлении №1364 определен перечень данных, которые обязательно должно содержать заявление.

В самом заявлении необходимо указать полный перечень персональных данных:

фамилию, имя и отчество (при наличии),

регистрационный номер налогоплательщика или паспортные данные (для тех, кто отказался от ИНН по религиозным причинам),

дату рождения,

адрес проживания или пребывания,

актуальные контактные данные — электронную почту и номер телефона.

Именно эти сведения являются обязательными для рассмотрения обращения.

К заявлению обязательно прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку. Это могут быть как оригиналы, так и надлежащим образом заверенные копии — перечень таких документов определен отдельными приложениями к постановлению.

Кто рассматривает заявление об отсрочке призыва

После подачи заявления администратор ЦНАП не задерживает его на месте, а сразу формирует электронный пакет и передает его через государственный портал электронных услуг в соответствующий ТЦК.

Далее заявление об отсрочке от мобилизации подлежит обязательной регистрации в территориальном центре комплектования или соответствующем органе (для отдельных категорий) — это должно произойти не позднее чем в течение одного рабочего дня с момента его получения.

Несмотря на изменение процедуры, ключевое решение по-прежнему принимает именно ТЦК. ЦНАП в этом процессе выполняет роль посредника — принимает документы, оцифровывает их и передает дальше.

О результате сообщают несколькими способами. Если решение положительное, информация появляется в электронном военно-учетном документе, а также приходит уведомление в приложении Резерв+. При необходимости документ можно получить и в бумажном виде через ЦНАП или самостоятельно распечатать из электронного кабинета.

В случае отказа заявитель получает уведомление на электронную почту с указанием причин. По желанию такое решение можно обжаловать в судебном порядке.

Какие заявления на отсрочку не рассматривает ТЦК

Кабинет Министров Украины обновил порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации в особый период, который ранее был утвержден постановлением №560.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правительства от 8 апреля 2026 года №467, которое уточняет отдельные процедуры и вносит коррективы в процесс мобилизации.

Правительство пересмотрело функции территориальных центров комплектования, в частности в части оформления отсрочек для отдельных категорий граждан.

Отныне ТЦК не занимаются оформлением отсрочек для:

лиц, имеющих бронирование от государственных органов;

руководителей и должностных лиц отдельных государственных учреждений;

сотрудников СБУ и разведывательных органов.

Для этих категорий действует отдельный ведомственный порядок подтверждения статуса.

