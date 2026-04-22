Дмитро Васильченков, який розстріляв сімох людей у Голосіївському районі Києва, називав себе генералом російської армії.

Це стало відомо після аналізу його особистих файлів на мобільному телефоні, повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський після брифінгу.

Голосіївський стрілок називав себе генералом армії РФ

У телефоні Васильченкова правоохоронці виявили відеозаписи, на яких він знімав себе під час стрільби.

Зараз дивляться

– Ми коли подивилися певні файли у нього в телефоні – він там постійно знімав себе, де він стріляв. Він, коли ходив по під’їзду, називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що були певні в нього вади, – сказав Вигівський.

Окрім відеоматеріалів, поліція також знайшла аудіозапис.

За словами Вигівського, стрілець увімкнув диктофон під час конфлікту з сусідом – ймовірно, щоб у подальшому виправдати свої дії.

На записі зафіксовано всі події: як він піднявся до квартири за карабіном, як пересувався під’їздом і до моменту, коли забіг у супермаркет та захопив заручників.

Цей аудіозапис передано до Служби безпеки України.

Що відомо про теракт у Києві 18 квітня

Нагадаємо, 18 квітня в Голосіївському районі столиці стався теракт.

Озброєний чоловік відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався в супермаркеті та взяв заручників.

Протягом 40 хвилин із нападником намагалися встановити контакт переговорники, однак зрештою його було ліквідовано.

Стрільцем виявився 58-річний уродженець Москви, який був озброєний автоматичною зброєю.

У квартирі, де був зареєстрований нападник, сталася пожежа.

Унаслідок стрілянини загинули семеро людей, щонайменше десятеро отримали поранення та були госпіталізовані.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пізніше повідомив, що теракт у Голосіївському районі Києва розпочався з побутового конфлікту із сусідом.

За його словами, стрілок записував свої дії на диктофон.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.