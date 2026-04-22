Анна Прокопчук, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 22 квітня 2026 року — ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті сталося 194 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Учора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 159 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 3 982 дрона-камікадзе та здійснив 2 112 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 22 квітня 2026
Втрати ворога на 22 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 321 450 (+1 140);
- танків – 11 885 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 436 (+7);
- артилерійських систем – 40 516 (+38);
- реактивних систем залпового вогню – 1 749;
- засобів протиповітряної оборони – 1 350;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 251 489 (+1 026);
- крилатих ракет – 4 549;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів– 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 90 925 (+162);
- спеціальної техніки – 4 132.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 519-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
