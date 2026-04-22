Від майбутнього саміту ЄС президент Володимир Зеленський очікує розблокування позики для України, ухвалення нового пакету санкцій та прогрес у переговорах про вступ до Євросоюзу.

Зеленський про очікування від саміту ЄС

Президент під час пресконференції, на якій були Факти ICTV, назвав питанням номер один тему розблокування кредиту 90 млрд євро для України.

– Безумовно, треба чекати результати тільки завтра. Завтра процедура цих обговорень і рішень буде закінчена. Поки ми розуміємо, що йде розмова конструктивна серед наших партнерів, – повідомив голова держави.

Зараз дивляться

Друге питання, за словами Зеленського, це 20-й санкційний пакет про Росії.

– Ми повинні працювати і збільшувати пакети тиску на Росію за її агресію. Питання не в кількості пакетів, питання в якості. З 20-м пакетом трішки затягнули. В принципі, на мій погляд, причини ті самі, які були пов’язані з блокуванням грошей, – зазначив президент.

Серед інших питань він назвав “дронову угоду” європейського формату.

– Важливе питання Drone Deal для України європейського формату з кількома країнами. Ми це питання почали обговорювати, віримо в продовження, деякі можуть бути навіть фіналізації цих проєктів. Багато питань, – заявив Зеленський.

Також він згадав про питання переговорних кластерів на шляху вступу в ЄС.

– Безумовно для цього потрібна одноголосність, так, щоби всі голоси Європи звучали. Я думаю, що також найближчим часом, у тижні, місяці, це питання вирішиться, – сказав Зеленський.

Крім того, президент додав, що “ще є деякі питання, пов’язані з фінансами і з викликами, які раніше були вже з колишньою владою Угорщиною”.

Нагадаємо, що 22 квітня Комітет постійних представників ЄС розпочав письмову процедуру схвалення кредиту для України на 90 млрд євро, а також 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Започаткована процедура триватиме до 13 години за Києвом 23 квітня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.