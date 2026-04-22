Служба безопасности сорвала подготовку заказного убийства в Одессе.

В результате превентивных мер была задержана агентка ФСБ, которая планировала ликвидацию командира подразделения Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщает СБУ.

Агентка ФСБ планировала убийство командира ССО

По данным следствия, фигурантка установила на автомобиль военного GPS-трекер, который должен был использоваться киллером для отслеживания передвижений и последующего убийства украинского военного с применением огнестрельного оружия.

Расследование установило, что к подготовке покушения причастна бывшая жительница Кировоградской области, которая последние 15 лет проживала на территории РФ.

— В поле зрения ФСБ она попала, когда обратилась в московский офис политпроекта Виктора Медведчука Другая Украина, — говорится в сообщении.

По информации СБУ, женщина искала правовую помощь после обвинений в краже. Однако вместо юридической поддержки представители экс-нардепа передали ее сотрудникам ФСБ.

В обмен на “закрытие дела” российские спецслужбы направили агентку в Одессу для подготовки покушения на командира ССО.

По прибытии она арендовала квартиру в доме, где проживал военный.

На средства ФСБ приобрела подержанный автомобиль, чтобы без подозрений заезжать на парковку, где был припаркован автомобиль потенциальной цели.

Впоследствии женщина установила под капот автомобиля украинского военного GPS-трекер, полученный от ФСБ перед выездом в Украину.

Через удаленный доступ к устройству российская спецслужба планировала отслеживать маршруты и временные интервалы передвижения военного.

Полученную информацию ФСБ намеревалась использовать для организации ликвидации украинского спецназовца.

Сотрудники СБУ задержали агентку на горячем сразу после установки трекера.

В этот момент она ехала на такси в направлении государственной границы с целью бегства в РФ через третьи страны.

Во время обысков у подозреваемой изъяли смартфон, который она использовала для координации действий с куратором ФСБ под видом «близких» отношений.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Обвинительный акт направлен в суд. Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование с целью установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подготовке покушения.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

