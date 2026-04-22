Служба безпеки зірвала підготовку замовного вбивства в Одесі. У результаті превентивних заходів було затримано агентку ФСБ, яка планувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомляє СБУ.

Агентка ФСБ планувала вбивство командира ССО

За даними слідства, фігурантка встановила на автомобіль військового GPS-трекер, який мав використовуватися кілером для відстеження переміщень та подальшого вбивства українського військового із застосуванням вогнепальної зброї.

Розслідування встановило, що до підготовки замаху причетна колишня жителька Кіровоградської області, яка останні 15 років проживала на території РФ.

– У поле зору ФСБ вона потрапила, коли звернулася до московського офісу політпроєкту Віктора Медведчука Другая Украина, – йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, жінка шукала правову допомогу після звинувачень у крадіжці. Однак замість юридичної підтримки представники екснардепа передали її співробітникам ФСБ.

В обмін на “закриття справи” російські спецслужби направили агентку до Одеси для підготовки замаху на командира ССО.

Після прибуття вона орендувала квартиру у будинку, де мешкав військовий.

За кошти ФСБ придбала вживаний автомобіль, щоб без підозр заїжджати до паркінгу, де був припаркований автомобіль потенційної цілі.

Згодом жінка встановила під капот авто українського військового GPS-трекер, отриманий від ФСБ перед виїздом в Україну.

Через віддалений доступ до пристрою російська спецслужба планувала відстежувати маршрути та часові інтервали пересування військового.

Отриману інформацію ФСБ мала намір використати для організації ліквідації українського спецпризначенця.

Співробітники СБУ затримали агентку на гарячому одразу після встановлення трекера.

У цей момент вона їхала на таксі у напрямку державного кордону з метою втечі до РФ через треті країни.

Під час обшуків у підозрюваної вилучили смартфон, який вона використовувала для координації дій із куратором ФСБ під виглядом “близьких” стосунків.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваній загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування з метою встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підготовки замаху.

Операцію проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала завербованого через Telegram жителя Полтави, який за завданням російських спецслужб готував в Одесі замах на керівника районного ТЦК.

