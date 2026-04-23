Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артема Борисевича с должности начальника управления СБУ в Херсонской области и назначил его руководителем Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области.

Об этом говорится в указах на сайте Офиса президента Украины.

Артем Борисевич возглавил СБУ в Киеве: что известно

Артем Борисевич перешел с должности начальника управления СБУ в Херсонской области на работу в столицу, где возглавил Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области.

Он руководил управлением в Херсоне с сентября 2022 года. До этого работал в подразделении внутренней безопасности СБУ.

Другие кадровые изменения в СБУ

Параллельно президент провел ротации и в других регионах.

В частности, Владимир Ваврух назначен начальником управления СБУ в Херсонской области, а Денис Лутий возглавил управление СБУ в Харьковской области.

Также уволены предыдущие руководители:

Артем Бондаренко — в Киеве и Киевской области;

Александр Куць — в Харьковской области.

Кадровые решения оформлены указами президента №334, №335, №336, №337, №338 и №339 от 22 апреля 2026 года.

Александр Куць ранее, в 2015-2017 годах, руководил управлением СБУ в Донецкой области, а затем — Главным управлением в Донецкой и Луганской областях. В 2018-2019 годах он был главой Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Артем Бондаренко возглавлял управление СБУ в Киеве и области с августа 2022 года, до этого руководил СБУ во Львовской области. С 2025 года имеет звание бригадного генерала СБУ.

