Президент України Володимир Зеленський звільнив Артема Борисевича з посади начальника управління СБУ в Херсонській області та призначив його керівником Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області.

Про це йдеться в указах на сайті Офісу президента України.

Артем Борисевич очолив СБУ у Києві: що відомо

Артем Борисевич перейшов із посади начальника управління СБУ в Херсонській області на роботу до столиці, де очолив Головне управління СБУ в Києві та Київській області.

Він керував управлінням у Херсоні з вересня 2022 року. До цього працював у підрозділі внутрішньої безпеки СБУ.

Інші кадрові зміни в СБУ

Паралельно президент провів ротації і в інших регіонах.

Зокрема, Володимир Ваврух призначений начальником управління СБУ в Херсонській області, а Денис Лутій очолив управління СБУ в Харківській області.

Також звільнено попередніх керівників:

Артема Бондаренка — у Києві та Київській області;

Олександра Куця — у Харківській області.

Кадрові рішення оформлені указами президента №334, №335, №336, №337, №338 та №339 від 22 квітня 2026 року.

Олександр Куць раніше, у 2015–2017 роках, керував управлінням СБУ в Донецькій області, а згодом — Головним управлінням у Донецькій та Луганській областях. У 2018–2019 роках він був головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Артем Бондаренко очолював управління СБУ в Києві та області з серпня 2022 року, до цього керував СБУ у Львівській області. Із 2025 року має звання бригадного генерала СБУ.

