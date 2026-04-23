Артем Борисевич очолив СБУ в Києві: деталі кадрових ротацій президента у спецслужбі
- Володимир Зеленський провів кадрові зміни в СБУ.
- Призначено нових керівників у Києві, Харківській та Херсонській областях.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Артема Борисевича з посади начальника управління СБУ в Херсонській області та призначив його керівником Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області.
Про це йдеться в указах на сайті Офісу президента України.
Артем Борисевич очолив СБУ у Києві: що відомо
Артем Борисевич перейшов із посади начальника управління СБУ в Херсонській області на роботу до столиці, де очолив Головне управління СБУ в Києві та Київській області.
Він керував управлінням у Херсоні з вересня 2022 року. До цього працював у підрозділі внутрішньої безпеки СБУ.
Інші кадрові зміни в СБУ
Паралельно президент провів ротації і в інших регіонах.
Зокрема, Володимир Ваврух призначений начальником управління СБУ в Херсонській області, а Денис Лутій очолив управління СБУ в Харківській області.
Також звільнено попередніх керівників:
- Артема Бондаренка — у Києві та Київській області;
- Олександра Куця — у Харківській області.
Кадрові рішення оформлені указами президента №334, №335, №336, №337, №338 та №339 від 22 квітня 2026 року.
Олександр Куць раніше, у 2015–2017 роках, керував управлінням СБУ в Донецькій області, а згодом — Головним управлінням у Донецькій та Луганській областях. У 2018–2019 роках він був головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.
Артем Бондаренко очолював управління СБУ в Києві та області з серпня 2022 року, до цього керував СБУ у Львівській області. Із 2025 року має звання бригадного генерала СБУ.