За прошедшие сутки на фронте произошло 127 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Противник нанес 44 авиаудара, сбросил 151 управляемую авиабомбу.

Сейчас смотрят

Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 5650 дронов-камикадзе и осуществил 2362 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 23 апреля 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 520-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.