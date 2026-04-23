Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта боевых действий на 23 апреля 2026 года — обстановка на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 127 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Противник нанес 44 авиаудара, сбросил 151 управляемую авиабомбу.
Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 5650 дронов-камикадзе и осуществил 2362 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 23 апреля 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 520-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
