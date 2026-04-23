Сполучені Штати Америки стабільно постачають зброю Україні, проте систем протиповітряної оборони все ще недостатньо для перекриття всіх потреб.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

Зеленський про дефіцит ППО в Україні

– Щодо постачання зброї від США – вони не зупинились. Я вдячний за це партнерам. Ми на зв’язку з переговорниками. Ми розраховуємо, що продовжимо переговорний процес зі США і в тристоронньому форматі, – сказав Зеленський.

Як пояснив президент, Силам оборони потрібно значно більше систем ППО.

За його словами, нещодавно Україна підписала пакет із Німеччиною, але там терміни, які стратегічно посилюють оборону, проте тактично дефіцит треба закривати іншим.

Президент зазначив, що Україна розбудовує власну ППО та створює спільні системи з європейськими країнами, зокрема з Німеччиною, Норвегією та Нідерландами.

Крім цього, заплановані переговори щодо цього питання зі Швецією, стверджує Зеленський.

Джерело : Укрінформ

